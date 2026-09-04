T.C. ADANA 13. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 13. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/207 Esas 14.07.2026

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Davacı, SELVER GÜNDÜZ ileDavalı , MUSTAFA GÜNDÜZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Mustafa Gündüz'ün tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden, davalıya dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesindetarafların 2007 yılında evlendiklerini, müşterek 2 çocukları olduğunu, çocukların ikiz olup Hasan Hüseyin'in engelli ve özel bakıma muhtaç bir çocuk olduğunu, tarafların yaklaşık 6 yıldır ortak konutta bir araya gelemediklerini, davalının aile sorumluluklarını terk ettiğini, davalının sorumsuz davranışları ve kontrolsüz borçlanma alışkanlıkları nedeniyle defalarca hacze maruz kaldığını, davalının borçları sebebiyle alacaklılar tarafından aile konutuna ateşli silahla saldırı gerçekleştiğini bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkiline verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep eder dava açmıştır.

-İlanen tebliğden itibaren HMK 317/2 maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz,

-Delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz bu hususları yerine getirmediğiniz takdirde ancak ön inceleme duruşmasına davet tutanağının tebliğinden itibaren 2 haftaiçinde tamamlayabileceğiniz aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız,

-21/01/2027 günü saat 09:30'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz, başka yerden getireceğiniz belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği İHTAR olunur.