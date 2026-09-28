T.C. ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/190 Esas

KARAR NO : 2025/335

Davacı MAZLUM MANGTAY BORU SONDAJ İNŞ. TARIM ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş. İle Davalılar GÖKMEN DEMİR ve WWW.MAZLUMBORU.COM arasında mahkememizde görülmekte olan Marka (Manevi Tazminat İstemli) davasında;

Mahkememizin 24/09/2025 Tarih ve 2025/190 Esas - 2025/335 Karar sayılı Gerekçeli Kararının hüküm kısmında; "HMK'nın 150/6. maddesi gereğince DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA," şeklinde hüküm kurulmuştur.

Mahkememiz kararı, davacı vekilleri Av. Rasime Eşelioğlu ve B. Hilal Mıhçı tarafından 01/07/2026 tarihinde istinaf edilmiştir.

Davalılar Gökmen Demir ile www.mazlumboru.com'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/07/2026