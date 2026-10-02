T.C. ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/375 Esas

İLAN METNİ

Davacı, MOHAMMAD OMAR NAZARI ileDavalı, NAZANIN NAZARI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı, NAZANIN NAZARI'nın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden gaip NAZANIN NAZARI'ya dava dilekçesinin gazete ve internet haber sitesi ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilin eşinin 2013 yılında evlendiği davalı ile evlilik birliğinin, avalının evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemesi, hakaret, tehdit, ilgisizlik ve sorumsuz davranışları nedeniyle temelinden sarsıldığını ileri sürmektedir. Yaşanan olaylar nedeniyle davalı ile evliliklerinin fiillen bittiğini bildirerek boşanmalarını talep ve dava etmiştir. Duruşma gününün 09/02/2027 tarih, saat 09.30'a verildiği,İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı , daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK ' nun 122,126,127,128,131 ' nci maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere Davalı NAZANIN NAZARI'ya ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : NAZANIN NAZARI - 99249460362