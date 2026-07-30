T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/536 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/536 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, YÜREKLİ Mahalle/Köy, 17642 Ada, 3 Parsel, sayılı taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Satışa konu taşınmaz Adana ili Yüreğir ilçesi Yürekli Mah. 17642 Ada 3 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. *Kıymet takdirine konu taşınmaza ulaşım için; İncirlik Mahalle merkezinden doğuya Müminli Mahalle merkezine ulaşılır. Taşınmaz mahalle merkezinin ~25 m güneybatısındayer almaktadır.Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşma kısmen tamamlanmış olup genel olarak boş imarlı arsalar,imalathane ve depolama kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden alt ve orta gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Yapılaşmanın olmadığı yerler boş arsa vasfındadır.Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Parsel topoğrafik düzgün bir forma ve dikdörtgen bir şekle sahiptir. Parsel kuzey, doğu ve batıdan imar yoluna, batı cepheden komşu parsele cephelidir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Yürekli Mah. 17642 Ada 3 Parsel Yüreğir /Adana

Yüzölçümü : 5.303,00 m2

Arsa Payı : 1/1 Hisse:1/1

İmar Durumu: Yüreğir Belediyesi E-İmar Servisine göre; İmalathane Tasisi Alanı, Ayrık Nizam, -Taks:0.70, -E:1.20, Hmax: 30.50 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 31.818.000,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 04/09/2019 tarih ve 19182 yevmiye numarası ile 3083 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.