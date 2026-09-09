T.C. ADİLCEVAZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADİLCEVAZ İCRA DAİRESİ

2025/11 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bitlis İl, Adilcevaz İlçe, AKÇIRA K. Mahalle/Köy, Harabenorşincik Mevkii, 105 Ada, 50 Parsel, Satışa ...

Adresi : Akçıra Köyü Harabenorşincik Mevkii Adilcevaz / BİTLİS

Yüzölçümü : 87.125 m2

Arsa Payı : 1/6

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.536.304,17 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:01

07/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.