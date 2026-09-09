T.C. ADİLCEVAZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ADİLCEVAZ İCRA DAİRESİ
2025/11 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Adilcevaz İlçe, AKÇIRA K. Mahalle/Köy, Harabenorşincik Mevkii, 105 Ada, 50 Parsel, Satışa ...
Adresi : Akçıra Köyü Harabenorşincik Mevkii Adilcevaz / BİTLİS
Yüzölçümü : 87.125 m2
Arsa Payı : 1/6
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.536.304,17 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:01
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:01
07/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.