T.C.AHLAT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AHLAT İCRA DAİRESİ

2026/54 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/54 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bitlis İl, Ahlat İlçe, TAŞHARMAN Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 271 Ada, 13 Parsel,Tarla Vasıflı Taşınmaz; "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunun Uygulama Yönetmelik" in 2. Bölümünün 6. Maddesinde; ".. dağıtım normundan daha büyük parsellerin bölge için tespit edilen dağıtım normundan daha küçük parçalara, dağıtın normundan daha küçük parsellerin ise hiçbir şekilde bölünmememe şartı ile satışına izin verilir."

Adresi : Bitlis İli Ahlat İlçesi Taşharman Köyü Köy Civarı 271 Ada 13 Parsel Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 26.087,36 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar Planı Dışında

Kıymeti : 5.478.345,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR ("3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır" - TC Ziraat Bankası "Yatırım amaçlı kredi kullandırılmıştır." -DSİ 17. Bölge Müdürlüğü "3083 Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliğinin 24. maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır." -Bitlis Kadastro Müdürlüğü "Bu Taşınmaz BÜYÜK OVA KORUMA ALANI içinde kalmaktadır")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.