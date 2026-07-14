T.C.AKSARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/443 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/443 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz, Aksaray İli Merkez İlçesi Sofular Mahallesi 2450 Ada 12 Parsel 457m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfındaki taşınmaz olup tamamı satışa sunulmuştur. Müdürlüğümüzün 13.05.2026 tarihli yapmış olduğu keşif ve kıymet takdiri işlemi neticesinde bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz 1102. Sokağa cepheli, 29/Gündoğdu caddesine 60 metre, Eğri Minareye 135 metre ve Atatürk Bulvarına 85 metre mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp taşınmazın boş durumda olduğu görülmüştür. Aksaray Belediyesi İmar Müdürlüğünde incelenen ve hali hazırda yürürlükte olan İmar Planı kapsamında Konut Alanı" olarak ayrılmış olup, parsel üzerindeki yapılaşma koşulları Bitişik nizam 3 kat olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi esatis.uyap.gov.tr internet sitesinde mevcuttur.

İmar Durumu :Var Kıymeti : 6.855.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:33 / Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:33 / Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.