T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/2274 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2274 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, TOPAKKAYA/MEDENİ Mahalle/Köy, 436 Ada, 21 Parsel, Satışa konu taşınmaz arsa vasfında olup taşınmaz parsel üzerinde 2 katlı dubleks villa bulunmaktadır. Taşınmaz parsel üzerindeki dubleks villa 2 senelik olup 2023 tarihli yapı ruhsatı bulunmaktadır. Dubleks Villa: 2 katlıdır. Oturum alanı 76m² olup toplam yapı alanı 152m² dir. Odaların zeminleri laminant parke kaplama, tavanlar alçı-kartonpiyer yapılı, Banyo ve wc bölmelerinin zemini ve duvarları seramik kaplamadır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Doğalgazlıdır. Dubleks villanın bakımlı olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz parsel üzerinde bulunan 2 katlı dubleks villanın bayındırlık birim fiyatlarına göre değerinin 4.020.400,00TL.sı edebileceği; Taşınmaz parsel mevcut imar durumuna göre konut sahasında bulunmakta olup 2 kata müsaadeli 57.sokak cepheli ara parsel konumunda bulunmaktadır. Elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Taşınmaz parselin çevresi çevre duvarı ile çevrilmiştir. Taşınmaz parsel mevki olarak 57.sokağa cepheli olup, Çimeli caddesine 50 metre, Aksaray-Ankara Karayolunun sağ tarafında kara yoluna 290 metre ve Topakkaya Kasabası merkezine 1,80 km mesafede bulunmaktadır. Ayrıntı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Topakkaya Medeni Mahallesi 57.Sokak Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 700,00 m2 İmar Durumu: Var

Kıymeti : 8.220.400,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:08 Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:08 Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, YEŞİLOVA/ALASAKALLI Mahalle/Köy, 481 Ada, 10 Parsel, Satışa konu taşınmaz arsa nitelikli taşınmazdır. taşınmaz parsel üzerinde herhangi bir muhdesat olmayıp parsel boştur. Taşınmaz parsel üzerinde buğday ekili olduğu görülmüştür. Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarına göre taşınmazın tamamı 18.12.2020 tarih ve 35430 yevmiye ile borçlu adına tescil edilmiştir. Parselinİmar Durumu:Yola mesafesi :5.00mt , İnşaat Tarzı:Ayrık Nizam, Kat adeti: 2 kat , Taks(Taban Alanı Katsayısı) :0.30 , Kaks(Katlar Alanı Katsayısı):0.60, İnşaat Alanı:303,58m², Parselin durumu:Taşınmaz parsel mevcut imar durumuna göre konut sahasında bulunmakta olup 2 kata müsaadeli ara parsel konumunda bulunmaktadır. Elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Taşınmaz parselde buğday ekili olduğu görülmüştür. Taşınmaz parsel mevki olarak 345.sokağa 80 metre, uslu sokağa 185 metre, uslu kanal boyu küme evlerine 185 metre, Yeşilova Belediyesi mezarlığına 565 metre ve Yeşilova Cumhuriyet ilkokuluna 565 metre mesafede bulunmaktadır. Ayrıntı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Aksaray İli Merkez Yeşilova Kasabası Alasakallı Mahallesinde Bulunan481 Ada 10 Nolu Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 505,96 m2İmar Durumu: Var

Kıymeti : 1.517.880,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.