T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/505 Esas

Davacı Karşı Davalı Meryem UĞUZ ile Davalı Karşı Davacı Mehmet UĞUZ arasında görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyleDavalı Karşı Davacı Mehmet UĞUZ'aulaşılamaması nedeniyle adresi meçhul sayılmıştır.

"HMK 139 Maddesi uyarınca, Sulh için hazırlık yapması, 04/05/2027 günü saat 09:50 olarak tayin edilen ön inceleme duruşmasına gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iş bu tebliğden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde dilekçelerinde gösterdiğiancak sunmadığıbelgeleri sunması veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi için açıklama yapması, bu hususları verilen kesin süre içerisinde yerine getirmediği halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, belirli gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan duruşmaya gelmediği takdirde karşı dava yönünden dosyanın işlemden kaldırılacağı, asıl dava yönünden yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu " 7201 Sayılı T.K. 28. Mad. gereğince asıl ve karşı dava yönünden ön inceleme duruşma gün ve saatinin HMK 139. Maddesi şerhi ile birlikte tebliği yerine geçmek üzere DavalıKarşı Davacı MEHMET UĞUZ'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.