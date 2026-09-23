T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ALANYA 2. SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU ALACAKLI VE BORÇLU İLANI

25/09/1971 doğumlu, 119--------560 T.C. kimlik nolu MAHMUT LİMONCU, 29/10/2017 tarihinde vefaat ettiği,mirası en yakın mirasçıları tarafından red edilmiş olduğundan, Terekenin tasfiye işlemleri yapılmakta olduğundan müteveffaMAHMUT LİMONCU'dan alacaklı olan veya borcu bulunan şahıs veya kurumların iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren TMK m. 621 gereğince20 gün içerisindememurluğumuzun 2025/26 Tereke satış sayılı tasfiye dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 620. Maddesi gereği terekenin tasfiye işlemlerinde söz konusu alacaklarının veya borçlarının nazara alınmayacağı, dosyada mevcut duruma göre tasfiye işlemlerinin yapılacağı ilan olunur.