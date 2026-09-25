T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/20 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli Alanya İlçesi Telatiye Mahallesi 110 Ada 556 Sayılı Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 810,56 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 14.590.080,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:23
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:23
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli Alanya İlçesi Telatiye Mahallesi 315 Ada 9 Sayılı Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.353,34 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 24.360.120,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:53
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:53
15/09/2026