T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/20 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Alanya İlçesi Telatiye Mahallesi 110 Ada 556 Sayılı Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 810,56 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 14.590.080,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Alanya İlçesi Telatiye Mahallesi 315 Ada 9 Sayılı Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.353,34 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 24.360.120,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:53

15/09/2026