T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/67 Esas 28.08.2026

Konu : müzekkere

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İhbar eden , Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ileDavalılar , Şahin Zülfügar ve Vusale Alıyeva arasında mahkememizde görülmekte olanEvlenmenin butlanıdavası nedeniyle;;

Azerbaycan Cumhuriyeti Uyruklu, 22/04/1974 doğumlu,MAMMADYAR ve NADIYA kızı davalı : VUSALE ALIYEVA' ya Ön İnceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı VUSALE ALIYEVA'ya “HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkememize sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ihtar olunur." ihtarı ile ön inceleme duruşma ( 04/11//2026 günü saat: 11:25) günü yerine kain olmak üzere TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.