T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/27 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, GÜZELBAĞ FATİH Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii Mevkii, 145 Ada, 141 Parsel, Satı ...
Adresi : Güzelbağ Fatih Mahallesi Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 4.757,52 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 14.000.052,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:11
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:11
15/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.