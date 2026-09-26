T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/27 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, GÜZELBAĞ FATİH Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii Mevkii, 145 Ada, 141 Parsel, Satı ...

Adresi : Güzelbağ Fatih Mahallesi Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 4.757,52 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 14.000.052,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:11

15/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.