T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ANAMUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/28 SATIŞ
Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, NASRADDİN Mahalle/Köy, Topalanı Mevkii, 0 Ada, 1175 Parsel sayılı taşınmaz 1.791,40 m² yüzölçümlü olup tapuda arsa vasfı ile kayıtlıdır.
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı E:030, Hmax:9,50
Kıymeti : 9.967.700,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Anamur Büyük Ova Koruma Alanı İÇerisindedir.
Diğer : 3402 Sayılı Kanun 22.maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Diğer : 3402 Sayılı Kanun 22.maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:34
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:34
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.