T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ANAMUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/28 SATIŞ

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, NASRADDİN Mahalle/Köy, Topalanı Mevkii, 0 Ada, 1175 Parsel sayılı taşınmaz 1.791,40 m² yüzölçümlü olup tapuda arsa vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı E:030, Hmax:9,50

Kıymeti : 9.967.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Anamur Büyük Ova Koruma Alanı İÇerisindedir.

Diğer : 3402 Sayılı Kanun 22.maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Diğer : 3402 Sayılı Kanun 22.maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.