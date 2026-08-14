T.C. ANKARA 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/435 Esas

Davacı, Akbank A.Ş. ile Davalı Volkan Dağlı arasındaki İtirazın İptali davası nedeniyle; bildirilen adreslere gönderilen davetiyelerin iade edilmesi ve tebliğe yarar adresin tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesinde özetle; " 000500023312508 numaralı tüketici kredisi taksitlerinin ödenmediği belirtilerek Ankara Banka Alacakları İcra Dairesinin 2025/5741 Esas sayılı dosyası ile başlatılan takibe haksız yere itiraz edilmesi nedeni ile itirazın iptali ve alacağın %20'si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi" talep edilmekle, tarafınıza dava dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31/1 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde dava dilekçesine cevap verme hakkınız olduğu, duruşmanın 08/10/2026 günü saat 09:35'da yapılacağı, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi vekille temsil ettirmediğiniz takdirde tahkikatın yokluğunuzda devam edeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : VOLKAN DAĞLI - 11548269972Maraşal Çakmak Mah.Ankara Cad.No:119/4 Sincan/ ANKARA

ili, ilçesi, mah/köy,Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve NURŞEN oğlu/kızı, 22/12/1984 dogumlu,