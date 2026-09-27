T.C. ANKARA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/33 Tereke

Çorum İli, Çorum Merkez İlçesi, Gülabibey Mah/köy , 4 Cilt,hane no 370, Bireysıra no 25'de nüfusa kayıtlı 10/03/1955 Çemişgezek doğumlu 21/03/2025 tarihinde vefat eden 283214453558 TC kimlik nolu müteveffa NİMET AYRANCI'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nın 620, 621 ve 634'üncu maddesi gereğince terekenin tasfiyesine başlanmış bulunduğundan,

Bu itibarla TMK'nın 620,621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı ve bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyrulur. olunur.