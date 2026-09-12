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T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 12.09.2026 00:01:00

T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/338 Esas

İKİNCİ İLAN

İBRAHİM ÖZTÜRK ile HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İSMAİL ÖZTÜRK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 15439055316

ADI SOYADI : İSMAİL ÖZTÜRK

BABA ADI : İZZET

ANA ADI : DÖNDÜ

DOĞUM TARİHİ : 01/03/1953

DOĞUM YERİ : YUSUFUŞAĞI

#ilangovtr BASIN NO: ILN02543755