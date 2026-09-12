T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 12.09.2026 00:01:00
T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2025/338 Esas
İKİNCİ İLAN
İBRAHİM ÖZTÜRK ile HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İSMAİL ÖZTÜRK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 15439055316
ADI SOYADI : İSMAİL ÖZTÜRK
BABA ADI : İZZET
ANA ADI : DÖNDÜ
DOĞUM TARİHİ : 01/03/1953
DOĞUM YERİ : YUSUFUŞAĞI
#ilangovtr BASIN NO: ILN02543755