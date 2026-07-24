T.C. ANKARA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .62096404-2025/351-Ceza Dava Dosyası

Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan sanık Vail KEYFO hakkında yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin 01/04/2026 tarih, 2025/351 Esas-2026/171Karar sayılı ilamı ile TCK 267/1, 62/1 maddeleri uyarınca 10 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği,Ancak gerekçeli kararın tüm aramalara rağmen sanık Vail KEYFO'ya tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince mahkememiz ilamının ilanen tebliğine; hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 08.07.2026