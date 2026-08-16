T.C. ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/421 Esas

Davalı 09/02/1983 Patnos doğumlu Zeynal ve Serayi oğlu KEREM ATSIZ; yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HMK122, 127 ve 128. maddeleri gereğince, dava dilekçesine tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap vermeniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermezseniz ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, 19/11/2026 günü saat 09:35'te ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen ihtar olunur.

Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.