T.C. ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/188 Esas

DAVALI : SELEN UÇAR (T.C.K.No:54*******12)

Davacı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI tarafından aleyhinize açılan davada; 1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışı eğitimi kapsamında yüklenme senedine binaen öğreniminizi bitirmeyi taahhüt ettiğiniz ancak söz konusu taahhüdü yerine getirmediğiniz beyan edilerek24.433,33 USD ve 60.184,73 TL masrafın yasal faiziyle tahsili talep edilmiştir. Yapılan araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak olup; bu tarihten itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçeniz ile delillerinizi sunmanız, aksi halde vakıaları inkar etmiş sayılacağınız; ayrıca 17/11/2026 günü saat 09:30'da duruşmada hazır bulunmanız, aksi takdirde gıyabınızda yargılamaya devam olunacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.