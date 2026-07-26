T.C. ANKARA 7. GENEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA7. GENEL İCRA DAİRESİ

2023/165991 ESAS

DERİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

BİLİRKİŞİ RAPORU

ESAS NO

2025/440 TALİMAT



İLİ :MARDİN

İLÇESİ:DERİK

MAHALLE/KÖYÜ :KOVALI

ADA/PARSEL : 158/30

HİSSESİ : 46366/274129 VE 34154/274129

Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın ilgili olarak davaya konu parselde bedel tespiti için

23/12/2025 tarihinde bilirkişi heyetiyle söz konusu taşınmazın bulunduğu yere gidilmiştir. Fen bilirkişisinin göstermiş olduğu taşınmazın üzerinde ve çevrede gerekli incelemeler yapılmıştır. Keşif esnasında yapmış olduğumuz inceleme ve gözlemler ile birlikte dosyada mevcut bilgi ve belgeler tarafımca incelenmiş olup davaya ilişkin görüş ve kanaatlerim aşağıdaki şekli ile icra müdürlüğüne arz edilmiştir.

FEN BİLİRKİŞİ DEĞERLENDİRMESİ

Dava konusu taşınmazın tüm hudutları İcra Müdürlüğü ile birlikte gezilip görüldükten sonra beraberimde getirmiş olduğum kadastro paftasını zemine aplike ettim. Paftanın dava konusu olan yere uyduğunu tespit ettim. Dava konusu olan Mardin ili Derik İlçesi Kovalı Mahallesi 158 ada 30 nolu parselin Tapu Kaydındaki vasfının ise Susuz Tarlaolarak ayrıldığı 30 nolu parselin tapu alanı ise 274.110,47 m² olarak geçtiği ve taşınmazın 46366/274129 hissesine karşılık gelen 46.362,86 m² olduğu ve 34154/274129 hissesine karşılık gelen 34.151,69 m² alanlarının toplamı 80.514,55 m² alanın borçlu T.C 5********4 kimlik numaralı M****t R****m T**K/ Abdulhalim oğlu adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Gayrimenkullerin Adresleri:

• Mardin ili, Derik İlçesi Kovalı Mahallesi 158 ada 30 nolu parsel.

Gayrimenkullerin Tapu Kayıtları:

Dava konusu olan Mardin ili Derik İlçesi Kovalı Mahallesi 158 ada 30 nolu parselin Tapu

Kaydındaki vasfının ise Susuz Tarlaolarak ayrıldığı 30 nolu parselin tapu alanı ise 274.110,47 m² olarak geçtiği ve taşınmazın 46366/274129 hissesine karşılık gelen 46.362,86 m² olduğu ve 34154/274129 hissesine karşılık gelen 34.151,69 m² alanlarının toplamı 80.514,55 m² alanın borçlu T.C 5********4 kimlik numaralı M****t R****m T**K/ Abdulhalim oğlu adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

HİSSE ORANI

M****t R****m T**K 46366/274129 HİSSE ALANI (m2) 46.362,86

M****t R****m T**K34154/274129 HİSSE ALANI 34.151,69

TOPRAK YAPISI:

Taşınmazın ortalama %2-4 meyillidir. Taşınmazın derin bünyeli toprak yapısına sahiptir. Tarımsal olarak zengin bitki besin elementlerinin olduğu, strüktürü iyi olan bir toprak bünyelerine sahiptir.

ULAŞIM:

Dava konusu taşınmazın ulaşım yılın her mevsimi olağan olup üretilecek ürünlerin pazara

ulaştırılması ve dava konusu taşınmazda işletme ve yatırım faaliyetlerinin sürdürülmesi için yol mevcut olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

SULAMA:

03.07.2005 Tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazetede 19/07/2005 tarih ve 25880 sayı ile yayımlanan 5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU’’nun 3. maddesinin (J)bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri, diye tanımlamıştır. Taşınmazın sulu arazilerdir.

TARIM:

Dava konusu taşınmazda tarla tarımı yapıldığı, sürdürülebilir tarım yapıldığı, ticari gelir elde edildiği, taşınmazın fiilen sulandığı, sulu koşullarda tarım yapıldığı, çevre arazilerinde Buğday. Pamuk, Mısır ürünlerinin yaygın ve mutat olduğu tespit edilmiştir. Gerek topoğrafya, toprak yapısı gerekse iklim ve ekoloji bakımından yapılan değerlendirmede anılan bitkiler için ekonomik ve sürdürülebilir tarım yapılma olanağının olduğu ekonomik ve sürdürülebilir tarım yapılacağı ve yapıldığı sonucuna varılmıştır.

Taşınmazın tapu kaydında tarla vasfında olup keşif esnasında dava konusu taşınmazın tarla olarak

kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde keşif gününde mısır ekili olduğu tarafımızca tespit ettik.

KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI:

Davaya konu taşınmazın Sulanabilir tarım arazisi olması nedeniyle kapitalizasyon faiz oranının

% 4 (0,04) olarak alınması uygun bulunmuştur.

TAŞINMAZ DEĞERİNİN HESAPLANMASI:

Dava konusu taşınmazın değeri “Net Zirai Gelir Yöntemi’’ uygulanarak bulunmuştur. Tarım arazilerinin değeri saptanırken, Kamulaştırma yasasının 11.maddesinin f bendine göre mevkii ve şartlara göre olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir esas alınır denilmektedir. Arazinin tüm özellikleri dikkate alınarak tarla olarak saptanmıştır. Tarla vasfında olan dava konusu taşınmazın değeri 2024 yılı dekara üretim giderleri ve ürün fiyatları esas alınmıştır. Ürün fiyatları Derik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü istatistikleri temel alınmıştır.

Net Gelir 9,576.25 ₺

Arazi Kıymeti=------------------------=----------= 239,406.25TL

Kapitalizasyon Faizi 0.04

Arazinin 1 m²'sinin Değeri = 239,406.25 1,000 239.406TL/m²

Münavebe ürünleri birinci yıl için buğday ve mısır, ikinci yıl içinse pamuk olarak değerlendirilmiştir.

TAŞINMAZIN DEĞERİ: 158 ADA 30 PARSEL M2 DEĞERİ: 239,406

HİSSEYE DÜŞEN ALAN: 80514,55 M2 X 239,904 TL = 19.275.666,40 TLolarak değerlendirilmiştir.

Yukarda belirtilen Bilirkişi raporunun adres tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan dosya borçlusu MUBİTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 6230005696Vergi Nolu, şirkete iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren varsa İtirazının 7 gün yasal süreye ilaveten 15 gün toplam 22 gün içerisinde itiraz etmesi, itiraz edilmediği taktirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği,

Taktir raporunun borçluya tebliğ yerine kain olmak üzere ilan olunur.21/07/2026