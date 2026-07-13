T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/310 Esas

DAVALI : HÜSAMETTİN GÜLÜM İstasyon Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi No 81 D.BEtimesgut/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317 maddesi uyarınca davaya karşı 2 hafta içerisinde cevap vermeniz,varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız,süresinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürelen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,belirlenen ön inceleme ve tahkikat gün ve saatinde hazır olmanız,sulh için hazırlık yapmanız,duruşmaya gelmediğiniz veya davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı,duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur.

Duruşma Günü: 15/09/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.