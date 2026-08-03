T.C. ANKARA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2025/1271 Esas

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetname açılması davasında verilen duruşma ara kararı nedeniyle; Muris Mükerrem Levent tarafından düzenlettirilen 21/11/2024 tarih ve 20559 yevmiye nolu vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir tebligat adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle iade edilmiştir.Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Muris Mükerrem Levent tarafından düzenlettirilen 21/11/2024 tarihli ve 20559 yevmiye nolu vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere duruşmanın bırakıldığı 04/11/2026 günü saat 10:03'de bizzat duruşmaya katılmanız, vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz taktirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu 29552276480 T.C. Kimlik numaralı Muharrem Levent'e ilanen tebliğ olunur.