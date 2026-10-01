T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 1.10.2026 00:01:00
T.C. ANKARA85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/756
ESAS NO : 2024/756
KARAR NO : 2026/211
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/04/2026 tarihli ilamı ile hırsızlık TCK'nun 142/1 maddesi gereğince neticeten 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen sanık Kamil Elli hakkındaki gerekçeli karar ve sanık Kamil Elli müdafi Av. Zuhal Kaya'nın istinaf başvuru dilekçesi Naziha ve Hamadi kızı, 15/01/1962 Tunis doğumlu LEİLA KHİARİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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