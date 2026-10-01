T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/756

KARAR NO : 2026/211

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/04/2026 tarihli ilamı ile hırsızlık TCK'nun 142/1 maddesi gereğince neticeten 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen sanık Kamil Elli hakkındaki gerekçeli karar ve sanık Kamil Elli müdafi Av. Zuhal Kaya'nın istinaf başvuru dilekçesi Naziha ve Hamadi kızı, 15/01/1962 Tunis doğumlu LEİLA KHİARİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,