T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2025/352 Esas

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekilinin mahkememize açmış olduğu gaiplik davasında Ankara İli Ayaş İlçesi Bayram Mah/Köyü. 128 ada 46 parsel sayılı taşınmazdaki malik Mehmet Oğlu Ömer tüm araştırmalara rağmen hiçbir şekilde irtibat kurulmadığını, bu nedenlerle gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olmakla; Bilgisi bulunan kişinin TMK 'nun 33. Maddesi gereğince işbu ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermesi, aksi halde Mehmet oğlu Ömer'in gaipliğine karar verileceği husus ilanen tebliğ olunur.