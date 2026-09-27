T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA BATI 1 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/1162

KARAR NO : 2026/424

DAVALI : HAYRİ ÖZDEMİR -Fehmi ve Merziye oğlu, 1976 D.lu, TC No:11881768774

Mahkememizin 2025/1162 esas sayılı dosyasında davacı S.S. BENGÜ KONUT YAPI KOOPERATİFİ tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Mahkememizce tarafınıza yapılan tebligatın ulaşmaması, mernis adresinin boş olması ve yapılan araştırmalarda da adresinize ulaşılamaması nedeniyle;

Mahkememizin 17/06/2026 tarih ve 2025/1162 Esas, 2026/424 Karar sayılı ilamı ile; "Davanın KABULÜ ile, Ankara İli, Sincan İlçesi, Alcı Mah. 365 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan B blok, 11 numaralı dairenin tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline, İİK 28.madde gereğince kısa kararın bir suretinin ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesine, " karar verilmiş olup, kararın ilan tarihinden itibaren yasanın belirlediği 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı, bu süreden sonra 2 hafta içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/09/2026