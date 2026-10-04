T.C. ANKARA BATI 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/29 Esas

Dava konusu Ankara İli Ayaş İlçesi Sinanlı Cuma Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 120 ada 129 parselin kuzey/kuzeybatışında, 120 ada 198 nolu parselin güneyinde bulunan, mera parseli içinde yer alan yaklaşık 35.0000m² yüzölçümü ve “Tarım arazisi” vasfı ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu dava konusu taşınmazı 2011 yıldan bu yana malik sıfatıyla davacı Atasoy Petrol Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ekilip biçildiğinden bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla davacının zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Maliye Hazinesine ve Ayaş Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.