T.C. ANKARA BATI 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/50 Esas

Dava konusu Ankara İli, Etimesgut ilçesi, Aşağıyurtçu Mahallesi, 225 ada 1 parselin içinde bulunan 225 ada 9 parsel sayılı taşınmazın içinde bulunan toplam 8.253,56m² Hazine adına kayıtlı taşınmazların davacı Aydın Gözükara tarafından ekilip biçildiğinden bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla davacının zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Maliye Hazinesine ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.