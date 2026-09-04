T.C.ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/318 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan dava konusu Aksu İlçesi, Karaöz Mahallesinde bulunan (eski Hatipler), 14655 ada 16 parsel (eski 76) sayılı taşınmazın maliklerinden "Nebi çocukları Ayşe ve Fatma" adına Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/181 Esas ve 2011/522 karar sayılı kararı ile Hazinenin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurularak 3561 sayılı Kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği ve bu şahısların gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup, yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz maliklerinden "Nebi çocukları Ayşe ve Fatma" hakkında bilgisi bulunan kimselerin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuruda bulunmaları ve bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK.nun 32.maddesi uyarınca İLAN olunur.01.09.2026