T.C. ANTALYA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/222 Esas 22.09.2026

Konu : gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ ileANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İlanen tebligat yapılmasına karar verilenAntalya İli, Konyaaltı İlçesi, Yarbaşçandır Köyü, 20992 ada, 63 parsel (eski 995 parsel) sayılı taşınmazların hissedarlarından Hacı Mehmet kızı Ayşe'nin kimlik bilgilerine, kendisine ulaşılamaması ve kendisinden haber alınamaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenildiğinden, şahıslar hakkında bilgisi olanların veya adı geçen şahısların iş bu ilanın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz 2026/222 esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları bulunmadıkları takdirde adı geçen şahıslar hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.22.09.2026