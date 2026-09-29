T.C. ANTALYA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.ANTALYA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/639 Esas

KARAR NO : 2026/163

Davacılar Elif Esra Çezik, Gökhan Çezik, Davalılar Bahattin Yıldıray Veltan, Fatma Çezik, Seda Bektaş, Sema Kurt, Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde görülen Nüfus Kaydının Düzeltilmesi davası nedeni ile, mahkememizin 22/05/2026 tarihli kararı ile "Mahkememizin KARŞIYETKİSİZLİĞİNE, yetkili mahkemenin İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi olduğuna" kararı verilmiş olup, İş bu Gerekçeli Karar davalı FATMA ÇEZİK(TC-535....418)'nin bildirilen Yenigün mah. 1072 sok. Kayaaltı Sit A Blok K:5 D:10 Muratpaşa Antalya adresine çıkarılan tebliğe rağmen tebliğ edilememiş, MERNİS adresinin olmaması, kolluk aracılığı ile yapılan adres tespitinde şahsın adresinin bulunmadığının ve şahsın bulunamadığının bildirilmesi, dosyada kayıtlı başka adresi de bulunmayan Davalı Fatma ÇEZİK adına iş bu GEREKÇELİ KARARIN tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre ve istinaf dilekçesi ile itiraz süresi içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yolu açık olmak üzere verilen KARAR ilanen tebliğ olunur.11/08//2026