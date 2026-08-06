T.C. BAFRA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAFRA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/44 Esas

DAHİLİ DAVALI: GÜLDEN ESMER(64720153828)

DAHİLİ DAVALI : EKREM YILMAZ(34799151100)

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurtdışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yurtdışı adresinden iade dönmüş, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/10/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İlanın gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra teliğ yapılmış sayılacaktır.