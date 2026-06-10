T.C.BAKIRKÖY 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2026/110 Esas

Davacılar NURAY ÇALKAN, NURCAN ÖZER ile Davalılar CEVDET DELİORMAN, ZEYNEP ÇEVİK, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKIRKÖY İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli) davası nedeniyle;

Dahili davalı Cevdet DELİORMAN'a dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup; davacıların mükerrer kayıtlarının bulunduğu ve kayıtlarda da baba isimlerinin farklı olması sebebiyle mağduriyet yaşadıkları iddiasıyla açılan mükerrer kaydın iptali istemli nüfus davası olup dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, aksi takdirde davacıların dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve dava dilekçesi tebliğ yerine geçerli olmak üzere belirlenen 17/07/2026 gün ve saat 11:25'te duruşmasında hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.