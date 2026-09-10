T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2025/259 Esas

KARAR NO : 2026/392

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/06/2026 tarihli ilamı ile 155/1 maddesi gereğince 11250 TL ADLİ PARA, 4150 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Fevzi ve Hülya oğlu, 13/06/1970 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı MUSTAFA ALADAĞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.09.2026