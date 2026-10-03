T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 3.10.2026 00:01:00
T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO : 2023/689 Esas
KARAR NO : 2026/384
KARAR NO : 2026/384
Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/06/2026 tarihli ilamı ile 359/b, 359/a-2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, 1 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Nevruz oğlu, 04/05/1965 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı SAMİ UGIŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR 14.09.2026
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR 14.09.2026
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