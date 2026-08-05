T.C.BAKIRKÖY 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/525 Esas

DAVALI:ANNA CİNOĞLU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Anna Cinoğlu'na yapılan araştırmalarda tebliğe yarar adreslerine ulaşılamadığı, yapılan tebligatların bila döndüğü, kolluk araştırmasından da adres tespit edilemediğinden tahkikat aşamasına geçildiğine ilişkin duruşma zabtının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz 26/06/2026 tarihli ön inceleme duruşması ile tahkikat aşamasına geçildiği, yeni duruşma gününün 30/09/2026 saat: 11:30 olarak belirlendiği, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda işlem yapılacağı, ve diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği hususu duruşma zabtının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.