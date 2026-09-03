T.C. BAKIRKÖY 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2026/22

Karar No: 2026/74

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mustafa ve Meral oğlu 07/08/1993 Niksar doğumlu, katılan Ali YILDIZ,

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, 17/02/2026 tarih 2026/22 Esas, 2026/74 Karar sayılı ilamında katılan Ali YILDIZ' ın bilinen adresine tebligat çıkarılmış ancak katılana ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE YEREL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde dosya ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını veilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 01/09/2026