T.C. BAKIRKÖY 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2021/34 Esas

KARAR NO : 2026/312

Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/06/2026 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince sanık Şükrü ŞAMAN hakkında beraat kararı verilmiş olup,

Dosyada katılan sıfatı bulunan Cindi ve İsmet kızı, 03/02/1964 doğumlu, Erzincan, Tercan, Sarıkaya nüfusuna kayıtlı HÜSNİYE ATEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tarafına tebliğ edilememiş olup,

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPILAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra katılana karar tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23.09.2026