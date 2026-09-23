T.C. BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.28918535-2026/390-Ceza Dava Dosyası 21.09.2026

İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçunu işlediği iddiasıyla sanık Mehmet ve Fidan oğlu, 19.09.1989 Reyhanlı doğumlu AYHAN CİNER hakkındaki mahkememiz dosyasında 23.07.2026 tarih, 2026/390 Esas, 2026/490 Karar sayılı ilamı ile sanığın eyleminin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu oluşturup oluşturmadığı hususunun Ağır Ceza Mahkemesince araştırılması gerektiği anlaşıldığından CMK'nun 3, 4, 5 maddeleri ile 5235 Sayılı Kanun'un 12. Maddesi uyarınca MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE karar verilmiştir.

Verilen bu karar sanığın yokluğunda verilmiş olup sanığın bilinen yurt içi ve yurt dışı adresi bulunmadığından;

İş bu kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.