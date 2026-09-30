T.C. BAKIRKÖY 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90705394-2026/218-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmakve kullanmak suçundan yapılan yargılama sonucu sanık İsmail ve Gül kızı 26.08.2005 Beyoğlu doğumlu Nehir ÇEVİK hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 191/1, 62 maddeleri uyarınca verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının CMK 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin Gerekçeli Kararın sanığın tüm aramalara rağmenbulunmaması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre sanık Nehir ÇEVİK'inbilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, iki haftaiçerisinde mahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine tutturulacak tutanak ile bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 22/09/2026