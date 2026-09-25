T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51697569-2024/924-Ceza Dava Dosyası



Konu : İLAN

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan sanık Cengiz ve İnci oğlu 12/11/2002 Şahinbey doğumlu, Gaziantep Nizip Hancağız nüfusuna kayıtlı sanık Mehmet Arda YILDIRIM hakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 23/10/2025 tarih 2024/924 esas 2025/536 karar sayılı kararı ile, sanığın "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundanTCK'nun 158/1-f-son maddesi gereğince neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 37.640,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı sanık Mehmet Arda YILDIRIM'a tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafa kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 21.09.2026