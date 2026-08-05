T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/777 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/777 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN;

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 1308 Ada, 5 Parselde Kayıtlı, 231,00 M2 Yüzölçümlü 7 Katlı Betonarme Mesken Ofis ve İşyeri ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 29/231 Arsa Paylı, Bodrum Kat, 10 Numaralı Depolu Dükkan Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz; 28.11.2025 keşif tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Esenler İlçesi, Atışalanı mahallesi, 1308 ada 5 parsel (231,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı "7 Katlı Betonarme Mesken Ofis Ve İşyeri Ve Arsası" nitelikli ana taşınmazda, Bodrum Katta 29/231 arsa paylı 10 b.bölüm numaralı, Hacıbayram Sokak üzerinde 4A dükkan kapı numaralı “Depolu Dükkan” nitelikli taşınmazın tamamıdır.Halihazırda ise, Havaalanı Mahallesi, Güleryüz Sokak, No:10-12, Hacıbayram Sokak, Bodrum kat, Dükkan:4A Esenler/İSTANBUL posta adreslidir. Yerinde yapılan incelemede 10-12 dış kapı numaralı binanın, 2 Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür.Binada projesine göre, 2.Bodrum katta binaya ait depo ve 1.bodrum kattaki dükkana ait depo, 1.Bodrum katta 1 dükkan, Zemin katta 2 mesken ve bina girişi, 1, 2 ve 3.normal katta 2 şer mesken, 4.katta 1 mesken olmak üzere binada toplam 10 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. 3.Normal kattaki b.bölümlerden biri 4.kat ile bağlantılı dubleks mesken niteliğindedir.Bina dış cephesi akrilik boyalıdır.Bina girişi Güleryüz Sokak cephesinden, zemin kattan çelik kapı ile sağlanmaktadır. Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Satışa konu 1. Bodrum Katta 10 b.bölüm numaralı, (mahallinde Hacıbayram Sokakta 4A dükkan kapı numaralı) “Depolu Dükkan” nitelikli taşınmaz, katta tek b.bölüm olarak yer almaktadır. Projede toplam brüt 273 m2, net 251 m2 alanlı taşınmaza giriş, Hacıbayram Sokak cephesinden, 1.Bodrum kat seviyesinden sağlanmaktadır.Zeminleri seramik döşeli, duvarları plastik boyalıdır.Taşınmaza giriş kapısı ve pencereleri alüminyum camekan vitrin şeklindedir.Mahallinde mal sahibi tarafından depo olarak kullanıldığı görülmüştür. 2.Bodrum Kat: Projede brüt 83 m2, net 76 m2 alanlı katta depo bölümü yer almaktadır. 1.Bodrum Kat: Projeye göre brüt 190 m2, net 175 m2 alanlı kat, tek hacimli dükkan ve wc bölümlerinden oluşmaktadır." denilmektedir.

SON İMAR DURUMU : Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında, Esenler İlçesi,Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 1308 ada 5 parsel sayılı yer 13.03.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam 5 Kat Ticaret Hizmet Konut Alanı"nda kalmaktadır.Ayrıca, taşınmaza ait imar işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; söz konusu yapının 21.01.2015 tarihli ve D/147 sayılı yapı ruhsatı, 09.11.2015 tarih D74833 sayılı Tadilat Ruhsatı, 30.10.2017 tarih D/4861 sayılı ikinci tadilat yapı ruhsatının düzenlendiği görülmüştür.

Kıymeti : 6.150.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Beyan(AT): AT ....KM ne Çevrilmiştir. 05/08/2016 tarih - 11554 yevmiye

Beyan(AT): AT KM ne Çevrilmiştir. 07/08/2018 tarih - 11340 yevmiye

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 20/01/2015 tarih - 830 yevmiye

Beyan(AT): Yönetim Planı:19/07/2019 22/07/2019 tarih - 10355 yevmiye

Beyan: ....KM ne Çevrilmiştir. 22/07/2019 tarih - 10359 yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:10 -------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:10 --------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:10

30/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.