T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/345 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/345 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Maslak Mevkii, 2685 Parsel Sayılı 4.334,96 M2 Yüz Ölçümlü Ana Taşınmazda, 62/4336 Arsa Paylı Zemin Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Ofis Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 04/08/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Çobançeşme Mahallesi, Altay Sokak, No:6, Modern City Bahçelievler, İç Kapı Numarası:5 posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ayrık nizam, 4-5 katlı ticaret ve konut kullanımlı yapılaşmalar söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 4.334,96 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, yamuğa benzer geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde 1 adet ayrık nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı inşa edilmiştir. Bina dahilinde, mimari projesine göre toplam 96 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin kompozit kaplama olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 5 nolu bağımsız bölüm mimari projesine göre; zemin kat ve 1. bodrum katta konumlanmış olup; yaklaşık brüt 126 m² alanlıdır. Zemin Kat: Projesinde yaklaşık brüt 63 m² alanlı olup; ofis, wc ve kat bahçesi alanlarından ibarettir. 1. Bodrum Kat: Projesinde yaklaşık brüt 63 m² alanlı olup; depo, kiler ve hol alanlarından ibarettir. Mahallinde yapılan incelemelerde projesine aykırı olarak bağımsız bölümün “mesken” amaçlı kullanıldığı iç mimarinin tamamen değiştirildiği ve zemin katta yaklaşık 12 m² ve 1. bodrum katta yaklaşık 20 m² büyüme tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 5 nolu bağımsız bölüm mahallinde; zemin kat ve 1. bodrum katta konumlanmış olup; yaklaşık brüt 158 m² alanlıdır. Zemin Kat: Mahallinde yaklaşık brüt 75 m² alanlı olup; antre, 3 oda, banyo ve balkon alanlarından ibarettir. 1. Bodrum Kat: Mahallinde yaklaşık brüt 83 m² alanlı olup; hol, salon, mutfak, banyo ve balkon alanlarından ibarettir. Bağımsız bölümün ıslak hacimlerinin döşemeleri seramik kaplama, salon ve odaların yerlerinin laminat parke kaplı olduğu, duvarı saten boyalı, tavanlar plastik boyalıdır. Pencereler PVC konstrüksiyon, dış kapısı çelik kapıdır. " denilmektedir.

İmar Durumu:Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 25.06.2025 tarih ve E-35345133-115.01.99-8721/17627 sayılı imar durum belgesine göre 2685 parsel sayılı taşınmaz; “21/06/2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planına göre bahse konu Yenibosna 2685 parsel (Çobançeşme Mahallesi Altay Sokak No:6) E:1,50 yapılaşma şartlarında PH alanında kalmaktadır.” denilmiştir.

Kıymeti : 11.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan:6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. -06/10/2017

Beyan: Yönetim Planı-14/05/2019 Tarih ve 11685 Yevmiye

Beyan: AT... KM ne Çevrilmiştir. -17/12/2020 Tarih ve 35917 Yevmiye

Beyan: Parsel Bünyesinde Tesis Edilen 11 Araçlık Otopark Yeri Ortak Yerlerden Olup, Başka Amaçla Kullanılamayacaktır. -31/10/1985 Tarih ve 6619 Yevmiye

Beyan: Parsel Bünyesine Tesis Edilen 28 Arabalık Otopark Binanın Ortak Yerlerinden Olup Aşka Amaçla Kullanılmayacaktır. 07/05/1986 Yev: 3647

Serh: Trafo Postası Ve Geçiş Yerinin 99 Yıllığı 1 TL BedelleTürkiye Elektrik Kurumu Lehine Kira Şerhi 30/12/1986 Tarih ve 11811 Yevmiye

Eklenti: Garaj, Otopark (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 14:05

06/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.