T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

T.C. BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/102 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/102 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 7080 Parsel Sayılı 209,97 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda, 26/250 Arsa Paylı 2.Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 29/03/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Bahse konu İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah. . Kuleli mevkii 7080 parsel sayıda kayıtlı 209,97 m2 alanlı taşınmazda 26/250 arsa paylı olarak kat irtifakı tesis edilmiş 2. Normal Kat (6) Bağ. Böl. Nolu Meskenin ve Fevzi Çakmak Mah. Aslı Sok. No:8 Bahçelievler/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bahse konu (6) Bağ. Böl Nolu dairenin yaklaşık Net:67,00 m2 alanlı 2 oda + salon + koridor+ banyo-tuvalet + balkon kısımlarını ihtiva ettiği , odalar ve salon da yerler parke ,mutfak ve koridorda seramik kaplı, mutfakta tezgahlı, ahşap dolaplı, banyo ve tuvalette duvarlar tavana kadar fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazırhalde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı olduğu görülmektedir.Ana taşınmazın havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi boyalı badanalı, 1. Normal kata kadar taş kaplı, geri kalan kısmı amreican siding kaplamalı, demir doğrama kapı girişli, merdivenleri ve sahanlıkları mermer kaplı, demir doğrama merdiven korkuluklu olup otobüs ve minibüs duraklarına yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder. " denilmektedir.

İmar Durumu:BahçelievlerBelediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “1/1000 ölçekli 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 5 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.’’ denilmektedir.

Kıymeti : 3.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan:Yönetim Planı-23/05/2007

Şerh:Satış Vaadi Vardır-11.03.2026 Tarih Ve 14193 Yevmiye (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 14:15

06/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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