T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/322 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/322 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 5370 Parsel Sayılı 148,43 M2 Yüz Ölçümlü Ana Taşınmazda, 25/162 Arsa Paylı 1.Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Ters Dubleks Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 20.05.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Bahse konu İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah. Kuleli mevkii 5370 parsel sayıda kayıtlı 148,43 m2 alanlı taşınmazda 25/162 arsa paylı olarak kat irtifakı tesis edilmiş 1.Bodrum Kat (1) Bağ. Böl. Nolu Ters Dubleks Meskenin ve Zafer Mah. Kuzey Sok. No:10 adresinde bulunmaktadır. Bahse konu (1) Bağ. Böl Nolu ters dubleks meskenin projesine göre Net:75,00 m2 alanlı giriş kısmında 1 oda + salon + açık mutfak + koridor+ banyo-tuvalet kısımlarını, ters dubleks kısmında ise projesine göre odalardan oluştuğu, giriş kısmında odalar ve salon da yerler parke , koridorda seramik kaplı, mutfakta tezgahlı, ahşap dolaplı, banyo ve tuvalette duvarlar tavana kadar fayans kaplı, sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler seramik döşelidir. Isınmanın doğal gazlı olduğu görülmektedir. Ana taşınmazın havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi boyalı badanalı, demir doğrama kapı girişli, merdivenleri ve sahanlıkları demir doğrama merdiven korkuluklu olup otobüs ve minibüs duraklarına yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden (yol, su, elektrik, doğal gaz, kanal gibi,) azami derecede istifade eder. "denilmektedir.

İmar Durumu:Bahçelievler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “5370 parsel sayılı 1/1000 ölçekli 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 5 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.’’ denilmektedir.

Kıymeti: 3.500.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: BEYAN: Yönetim Planı-16/02/2023-6097

BEYAN: AT Kat Mülkiyetine Çevrilmiştir. 05/12/2024-44840 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:20 ---------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 14:20 ---------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 14:20

24/08/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.