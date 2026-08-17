T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/111 Esas KARAR NO: 2026/383

Davacı DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile,

1-Bartın ili Merkez ilçesi Terkehaliller Köyü 102 ada 40 parsel sayılı taşınmazın 29/07/2025 tarihinde sunulan fen bilirkişisi raporu ekindeki krokide taralı sarı renk ile belirtilen 144,17m² yüzölçümlü kısmı için mülkiyet hakkı ile aynı rapor ve ekli krokide G harfi ile gösterilen 333,62 m² yüz ölçümlü kısmı için geçici irtifak hakkı; olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 96.542,01 TL olduğunun TESPİTİNE,

2-Bartın ili Merkez ilçesi Terkehaliller Köyü 102 ada 40 parsel sayılı taşınmazın 29/07/2025 tarihinde sunulan fen bilirkişisi raporu ekindeki krokide sarı renkilebelirtilen 144,17 m²'lik kısmının tapu kaydının İPTALİ ile davacı idare adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Bartın ili Merkez ilçesi Terkehaliller Köyü 102 ada 40 parsel sayılı taşınmazın 29/07/2025 tarihinde sunulan fen bilirkişisi raporu ekindeki krokide G harfi ile gösterilen 333,62 m² yüz ölçümlü kısmı üzerinde davacı idare yararına 2 yıllık GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile davacı idare adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Ayrıca davacı vekili tarafından karar tebliği üzerine 31/07/2026 tarihli dilekçesi ile; mahkememizin 31/03/2026 tarihli ve 2025/111 esas 2026/383 sayılı kararı ile bozularak ortadan kaldırılması için istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/08/2026