T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2026/1023 Esas14.09.2026

Davacı ŞENGÜN TÜYSÜZ tarafından Hasımsız olarak Mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

1977 yılından bu yana kendisinden haber alınamadığı bildirilen ve bu nedenle gaipliğine karar verilmesi istenilen 21278767808 TC Kimlik nolu, Lütfi ve Fethiye' den olma 01/01/1962 Bayburt doğumlu, SİNAN İŞİ hakkında bilgisi olanların,

Türk Medeni Kanunu’nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilân tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçen hakkında Mahkememizin 2026/1023 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu İLÂNEN TEBLİĞ olunur.