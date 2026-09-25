T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 25.09.2026 00:01:00
T.C. BAYBURT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2026/1023 Esas14.09.2026
Davacı ŞENGÜN TÜYSÜZ tarafından Hasımsız olarak Mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
1977 yılından bu yana kendisinden haber alınamadığı bildirilen ve bu nedenle gaipliğine karar verilmesi istenilen 21278767808 TC Kimlik nolu, Lütfi ve Fethiye' den olma 01/01/1962 Bayburt doğumlu, SİNAN İŞİ hakkında bilgisi olanların,
Türk Medeni Kanunu’nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilân tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçen hakkında Mahkememizin 2026/1023 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu İLÂNEN TEBLİĞ olunur.
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