T.C. BELTAŞ İMAR SAN. VE TİC. AŞ.

T.C. BELTAŞ İMAR SAN. VE TİC. A.Ş’DEN

1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Beltaş İmar San. Ve Tic. A.Ş’ye ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif (açık arttırma) Usulü ile 18 adet daire ayrı ayrı satılacaktır.

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA- PARSEL BAĞ.BÖL ADI VASFI BUL. KAT BRÜT ALAN NET ALAN ARSA PAYI TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 1 MESKEN BODRUM ZEMİN 40,45 35,20 6/156 752.500,00 TL 22.575,00 TL 23.10.2025 10.00 2 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 2 MESKEN BODRUM ZEMİN 40,45 35,20 6/156 705.000,00 TL 21.150,00 TL 23.10.2025 10.05 3 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 3 MESKEN 1 78,00 51,20 11/156 1.610.000,00 TL 48.300,00 TL 23.10.2025 10.10 4 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 4 MESKEN 1 78,00 51,20 11/156 1.657.500,00 TL 49.725,00 TL 23.10.2025 10.15 5 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 5 MESKEN 1 44,50 36,90 7/156 857.500,00 TL 25.725,00 TL 23.10.2025 10.20 6 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 6 MESKEN 1 44,50 36,90 7/156 807.500,00 TL 24.225,00 TL 23.10.2025 10.25 7 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 7 MESKEN 2 78,00 51,20 11/156 1.657.500,00 TL 49.725,00 TL 23.10.2025 10.30 8 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 8 MESKEN 2 78,00 51,20 11/156 1.707.500,00 TL 51.225,00 TL 23.10.2025 10.35 9 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 9 MESKEN 2 44,50 36,90 7/156 845.000,00 TL 25.350,00 TL 23.10.2025 10.40 10 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 10 MESKEN 2 44,50 36,90 7/156 805.000,00 TL 24.150,00 TL 23.10.2025 10.45 11 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 11 MESKEN 3 78,00 51,20 11/156 1.657.500,00 TL 49.725,00 TL 23.10.2025 10.50 12 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 12 MESKEN 3 78,00 51,20 11/156 1.710.000,00 TL 51.300,00 TL 23.10.2025 10.55 13 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 13 MESKEN 3 44,50 36,90 7/156 857.500,00 TL 25.725,00 TL 23.10.2025 11.00 14 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 14 MESKEN 3 44,50 36,90 7/156 805.000,00 TL 24.150,00 TL 23.10.2025 11.05 15 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 15 MESKEN 4 78,00 51,20 11/156 1.610.000,00 TL 48.300,00 TL 23.10.2025 11.10 16 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 16 MESKEN 4 78,00 51,20 11/156 1.657.500,00 TL 49.725,00 TL 23.10.2025 11.15 17 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 17 MESKEN 4 44,50 36,90 7/156 805.000,00 TL 24.150,00 TL 23.10.2025 11.20 18 Ş.URFA HALİLİYE SIRRIN 0-934 18 MESKEN 4 44,50 36,90 7/156 772.500,00 TL 23.175,00 TL 23.10.2025 11.25

2- İhale 23/10/2025 Tarihinde perşembe günü madde 1’de belirtilen saatlerde 11 Nisan camii altı (Novada alışveriş merkezi yanı) Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi Salonunda yapılacaktır.

3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Beltaş İmar San. Ve Tic. AŞ’nin Kamberiye Mahallesi Adalet Cad. U2-B Blok Kat: 4 No:10 adresinde görülebilir ve 250 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale Şartnamesini satın almaları zorunludur.

İhaleye katılacakların hangi bağımsız bölüme teklif vereceklerini de belirttikleri belgelerini 23/10/2025 tarihi en geç saat 09:00’a kadar 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi Salonunda şirket yetkilisine alındı tutanağı ile teslim edeceklerdir.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin dekont veya banka teminat mektubu

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

c) T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler),

d) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (adres beyanı)

e) Tüzel Kişi olması halinde; ticaret sicil gazeteleri ve imza sirküleri

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) her daire ihalesi için zaman aralığı 5’er dakika olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.

5- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

6- Beltaş İmar San. Ve Tic. A.Ş ait Banka Hesap Bilgisi:

Banka Adı: Ziraat Bankası

İban No: TR15 0001 0022 6670 7942 6950 01

İletişim: 0414 313 94 94

İLAN OLUNUR.