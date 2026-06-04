T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 4.06.2026 00:01:00
T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/88 Esas
Kamulaştırılan taşınmazın
bulunduğu yer : ÇANAKKALE İli, BİGA İlçesi, BAHÇELİ Köyü tapuya 146 ada 4 parsel no ile kayıtlı toplam 2025,47 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz
Malikin adı ve soyadı : HACER MARAL
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/88 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/05/2026
#ilangovtr BASIN NO: ILN02479430