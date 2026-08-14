T.C. BİNGÖL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BİNGÖL 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/20 KARAR NO: 2026/285

Sanık WALID NEBO hakkında Resmi Belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Sanık WALID NEBO hakkındaki davada ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME kararı verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen ulaşılmamış olup iş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra sanığa tebliğ yapılmış sayılacaktır. Sanığın İKİ HAFTA yasal süre içerisinde mahkememize vereceği veya bulunduğu yerde Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan sanıklara ilanen tebliğ olunur.